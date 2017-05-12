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﻿強人普京打冰球摔倒

2017-05-12 列印
　　俄羅斯總統普京除是政壇強人外，本身是柔道高手，愛好打獵、騎馬、駕駛飛機的他，總給予別人鐵漢形象。六十四歲的普京日前與國防部長紹伊古、奧運選手費提索夫等人組隊，參加一年一度冰上曲棍球表演賽，與富商名流組成的隊伍對決，結果普京隊以十七比六大勝，普京一人就七次得分。比賽途中雙方球員不斷激烈，普京更被對手撞倒摔一大跤，其「英姿」被在場傳媒攝入鏡頭。
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