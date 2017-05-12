 Advertisement
  • 2017年5月12日 星期五
  • 29º
  • 68%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 國際

﻿人工智能同步翻譯 識60種語言

2017-05-12 列印
　 微軟周二在西雅圖舉辦今年開發者大會，發表多項該公司研發的尖端技術，當中又以一項近乎同步翻譯的人工智能技術最為矚目。據悉，人工智能即時傳譯支援逾六十種語言，工作人員更在場示範說出西班牙語，人工智能在短短數秒間便翻譯成英語播放，同時快速製成字幕投影到屏幕。另外，微軟亦開發出能夠識別公司僱員工樣貌的人工智能系統，若未經登錄人士進入公司範圍，系統會警告保安人員。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd