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﻿印度女IQ勁過愛因斯坦

2017-05-12 列印
　　世上竟有人較著名物理學家愛因斯坦、霍金更聰明？英國十二歲印度裔少女帕瓦爾，早前在曼徹斯特參加門薩學會舉辦的智力測驗，結果竟顯示其智商高達一百六十二，較愛因斯坦、霍金高兩分，是未成年組別至今最高分紀錄。帕瓦爾回憶當時測驗時表示，會場內所有人均較她年長，當她打開第一頁試卷時，覺得內容比較簡單，但後來愈來愈困難。根據門薩學會標準，智商超過一百四十者才能稱作天才，而全球有約二萬人智商超過一百六十，而帕瓦爾亦順利成為門薩學會會員。
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