 Advertisement
  • 2017年5月13日 星期六
  • 26º
  • 79%
熱門： 姦劫鄧桂思電騙反恐演習不懂撒嬌的女人

日報新聞 > 國際

﻿京女生寫信給十年後的我 感動萬千網民

2017-05-13 列印
網上圖片
Previous Next

        北京市第四中學二年級學生張詠言，早前創作出一篇觸動萬千網民的文章。張詠言三月參加一個主題為「人生導航」的寫作活動，創作一篇名為《願你》的文章，文章是一封給十年後自己的書信，希望自己平安無事地度過青春期；但願自己有盔甲也有軟肋；但願自己走出半生，歸來仍是少年。張詠言的語文老師王允認為，《願你》說出很多人中年想說的說話，估計她用積極態度面對生活和挫折，令文章可觸動很多人內心。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd