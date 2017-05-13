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﻿菲警花變網上紅人　追隨者超過4萬

2017-05-13 列印
網上圖片
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　　菲律賓南部三寶顏市警花珍李經常在社交網站facebook分享執勤、社區服務、受訓、日常生活照，擁天使面孔的她，令不少男網民拜倒其石榴裙下，社交網站追隨者超過四萬七千人，甚至有外國網站封她為「菲國最美女警」。珍除美貌外亦有一顆堅韌的心，她在其中一幅穿着黑色外套駕駛電單車的照片留言說：「女人需要男人帶着她旅行，但一個強大女性則可獨自旅行」。雖不少男粉絲欲成為珍的另一半，但她其實早在二○○三年嫁作人婦。
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