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﻿英酒吧東主鎖竊賊  警派員姍姍來遲

2017-05-13 列印
網上圖片
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　　英國有竊匪闖入一間酒吧閣樓爆竊，酒吧東主得悉後將其反鎖房內再致電報警，惟警方認為事態並不緊急，拒絕即時派員到場，東主無奈透過社交網facebook向網民詢查處理方法，熱心網友不斷提供建議，結果警員在東主報警逾一小時後方到場拘捕疑犯。

　　倫敦酒吧東主福斯特（圖）上周六發現一名女賊闖入酒吧閣樓一間房企圖爆竊，惟對方未有大肆搜掠，反而優哉游哉喝飲品、聽音樂，甚至到浴室浸泡泡浴；福斯特遂將對方反鎖房內，再致電九九九求助。

　　惟接線生卻告知他，附近沒有巡警可支援他，福斯特之後再報警兩次，亦得到同樣答案，無奈透過社交網facebook求助，尋求處理方法，網友亦不斷提供建議，甚至有人願到場幫忙。結果福斯特將女賊困在房內七十四分鐘，警察才到場拘捕疑犯。
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