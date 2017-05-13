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﻿青年太平洋展開垃圾大掃除

2017-05-13 列印
美聯社
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　　二十二歲荷蘭青年斯拉（圖）獲多位美國富豪支持，捐款成立基金會，展開清理海洋大行動。計劃原訂二○二○年展開，但他周四宣佈，提前在未來十二個月內展開行動。按斯拉構思，工作團隊會在太平洋垃圾帶部署飄浮式屏障，利用洋流協助收集在水面飄浮、估計數量達五兆個膠樽、膠袋等塑膠垃圾，並將廢物運返陸地循環再造。他期望五年內可清除太平洋垃圾帶五成垃圾。
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