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﻿美軍在星州郡設防抗北韓

2017-05-13 列印
美聯社
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　　朝鮮半島局勢緊張，美軍加緊在韓國星州郡部署薩德導彈防禦系統，應對平壤政府發動導彈攻擊。韓國傳媒報道，北韓官方電視台周二在節目內，公開兩幅薩德系統部署地點衞星圖片，展示平壤政府收集情報能力，同時警告薩德只會令朝鮮半島淪為核武戰區。另外，北韓軍方去年曾建造一座疑似青瓦台的建築物，演習攻打韓國總統府，而最新衞星圖片顯示，該座「青瓦台」已完全摧毀。
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