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﻿馬克龍議會候選人名單女性佔半

2017-05-13 列印
美聯社
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　　法國候任總統馬克龍（圖）宣誓就職，他上任後首要工作是要領導其一手創立的共和前進黨，在下月國民議會選舉中贏取過半數議席。該黨秘書長費朗周四公佈第一批超過四百人候選名單，女性候選人佔超過二百人；所有候選人中只有二十四名現屆國會議員；半數屬政治素人，包括農民、反恐特警、巴黎恐襲遇難者家屬、法籍盧旺達裔人士。前總理瓦爾斯原本欲代表共和前進黨出選，但不獲接納，只能以獨立候選人身份參選，該黨則承諾，不會派候選人挑戰對方。
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