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﻿杜魯多湊三歲囝囝返工

2017-05-15 列印
網上圖片
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　　加拿大總理杜魯多不但是「型男」，更是「暖男」。杜魯多上周四帶同三歲兒子哈德里上班，杜魯多當日雖要出席黨團會議、到下議院回答議員提問、與大學校長會晤，但並無冷落其子，他抽空在辦公室內陪兒子玩捉迷藏，甚至帶同兒子會見傳媒，哈德里的鋒芒甚至蓋過其父。網民表示，事件是杜魯多兒時與其父親前總理老杜魯多的翻版；亦有人說，不論相片是否宣傳或者公關手段，但杜魯多確是一個顧家的好男人。
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