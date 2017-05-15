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﻿馬克龍宣誓就職 下月迎戰國會選舉

2017-05-15 列印
　　馬克龍昨日在巴黎愛麗舍宮宣誓就職，成為法國第八任、亦是歷來最年輕總統，馬克龍上任後首要工作是帶領共和前進黨在下月國民議會選舉中，一舉拿下逾半數議席，確保施政順利。

　　宣誓儀式前，即將卸任的奧朗德親自在愛麗舍宮廣場迎接馬克龍，二人在總統辦公室單獨會面宮內會談約一小時，討論國家最高機密事項、交接法國核武發射密碼等，會面後奧朗德乘坐專車離開總統府，馬克龍到廣場送別，總統府職員就鼓掌送行。

　　馬克龍之後宣誓就職，向約三百名賓客發表演說，再檢閱軍方儀仗隊，再按傳統由共和國衞隊護送前往凱旋門，向無名烈士墓獻花致敬，並在香榭麗舍大道接受民眾祝福。

　　馬克龍上任後首要工作，是讓共和前進黨在下月國民議會選舉中取得大多數議席，確保能順利推行連串改革。
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