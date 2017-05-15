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﻿司法部正物色FBI局長人選

2017-05-15 列印
　　美國總統特朗普上周突然解僱聯邦調查局局長科米引發政壇風暴後，據報、司法部長塞申斯、副司法部長羅森斯坦正物色接任人。消息透露，目前約有十一名聯查局局長候選人，除署理局長麥凱布外，亦包括助理司法部長前助理費希爾、紐約州前檢察長加西亞、德州前檢察長科爾尼恩等。塞申斯、羅森斯坦會盡快甄選出新局長，特朗普可望本周內對外公佈提名人選，再交由參議院表決通過。
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