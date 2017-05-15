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﻿英約克郡機場現可疑包裹

2017-05-15 列印
　　英國西約克郡北部里茲布拉福國際機場，上周六晚發現可疑包裹，大批警員接報到場，疏散旅客及機場工作人員到安全地點，炸彈品處理組奉召到場檢查並引爆包裹。受事件影響，機場一度暫停航班升降，數班航機需備降其他機場。警方其後解封現場，機場運作陸續恢復正常。警方發言人表示，相信事件與恐怖襲擊無關，當局仍調查案件。
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