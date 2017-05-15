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﻿此島嶼只准男人登陸 This Island Can Only Be Visited by Men

2017-05-15 列印
        A Japanese island where women are not allowed to set foot has been recommended for listing as a UNESCO "World Heritage" site.BBC

  日本一個禁止女性踏足的島嶼，獲推薦列為聯合國教科文組織「世界遺產」。英國廣播公司

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