﻿此島嶼只准男人登陸 This Island Can Only Be Visited by Men

為挽救肝衰竭病人鄧桂思的生命，醫管局公開呼籲市民捐肝，一名女文員無私響應，捐贈活肝，感動了無數人，其後再有死者向鄧捐出屍肝，全城期望她最終康復過來，卻爆出鄧肝衰竭的肇因，與兩名醫生在治療其腎炎時「開漏藥」有關，公眾對事件的反應出現轉變，不少人批評醫管局處事不當，而取消自願捐贈器官人數亦呈上升趨勢，顯示公眾出現負面情緒反應。 從醫管局公佈的資料，涉事兩名聯合醫院醫生或犯了「基本錯誤」，在開藥醫治鄧的腎炎時，沒有注意電腦系統提示她是肝炎患者，而聯合醫院在發現「開漏藥」事件後，又沒有遵照二十四小時通報的指引，而在追查期間，又因其中一名醫生外遊而出現延誤，接連犯上「三重失誤」，令人...

2017-05-15