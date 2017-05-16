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﻿金正恩監督射導彈 續研核武

2017-05-16 列印
  北韓官方傳媒報道，金正恩日前親自到現場指導新型地對地中遠程火箭「火星十二型」試射，火箭在二千一百一十一點五公里高空飛行七百八十七公里後，精確降落在預定目標範圍；並稱為免影響鄰國，特意調校較高角度試射。報道續指，試射旨在測試該枚可攜帶大型核彈頭的火箭各項技術指標。

　　金正恩揚言，北韓會持續研發各類核武；並表明美國本土、其太平洋地區基地均在朝鮮攻擊範圍內，警告華府勿錯估形勢，否則韓方會採取各種報復性攻擊。

　　聯合國安全理事會今日召開緊急會議，討論北韓再次試射彈道導彈問題。美國駐聯合國大使黑莉認為，平壤當局舉動是向韓國新總統文在寅施下馬威。
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