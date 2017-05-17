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﻿喵星人汪星人 入主青瓦台

2017-05-17 列印
        文在寅上周三宣誓就任韓國總統，他周日在Twitter宣佈，其愛貓晶晶已在當日「入主」青瓦台。據悉，晶晶原本是隻流浪貓，最初由文在寅女兒收養，二○○七年交由文在寅照顧，文五年前與前總統朴槿惠競逐總統大位時，晶晶已為他增添不少人氣。除「第一貓」晶晶外，文在寅日前亦宣佈將領養一隻黑色流浪狗多利，牠與文另一隻愛犬馬魯亦已遷入青瓦台。文在寅形象親民，不少支持者都為他作畫，他亦毫不吝嗇在IG上分享粉絲作品。
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