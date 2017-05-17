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﻿菲狂人聘尤物管社交網頁

2017-05-17 列印
　　菲律賓總統杜特爾特日前宣佈，委任當地性感女子組合「摩卡女郎」隊長尤遜擔任總統府通訊辦公室副主任，負責管理總統社群網站帳號，向國內外網友宣揚杜特爾特施政成績。現年三十四歲的尤遜，畢業於菲國著名學府聖湯瑪斯大學醫事技術學系畢業生，之後轉到醫學院深造，兩年後退學組成六人女子組合「摩卡女郎」闖蕩演藝圈。據悉，該組合團員經歷多次變動，但仍以性感撩人風格吸納大量成年粉絲。早在杜特爾特競選總統時，尤遜已是其支持者，她更在個人社交網站專頁內替杜特爾特拉票，成為對方勝選關鍵之一。
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