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﻿聯國15成員國 強烈譴責北韓

2017-05-17 列印
　　北韓周日不顧國際社會反對，試射「火星十二」中長程火箭，聯合國安理會昨召開緊急會議，討論是否向平壤局施加額外制裁，而十五個成員國會前發表聯合聲明，強烈譴責北韓再次試射彈道導彈，批評平壤政府公然漠視國際社會，作出挑釁行為，加劇朝鮮半島緊張局勢。而韓國國防部長韓民求出席國會聽證會，承認北韓開發導彈進度較預期快，「火星十二」性能已超越舞水端彈道導彈，但未達到洲際彈道導彈水平。
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