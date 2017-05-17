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﻿巴國首名 女商用機師逝世 Pakistan's first female commercial pilot dies

2017-05-17 列印
        Shukriya Khanum, who was the first Pakistani woman to obtain a commercial pilot's licence, has died of cancer in Lahore at the age of 82.BBC

        巴基斯坦第一位獲得商用機師牌照的女性舒克里耶．哈努姆，在拉合爾死於癌症，享年八十二歲。英國

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