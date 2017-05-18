太陽神月亮女神 鑽石耳環盛惠4.7億
訛稱前港羽代表 教練吹牛罪成
教人打波，不可胡扯資歷，否則犯法。一名羽毛球男教練對外宣傳招生，訛稱自己是前港隊代表並曾參加亞運，「一對一」教學收費每小時四百五十元，海關調查後發現該教練根本未達標入港隊，遂「放蛇」扮學生，將其拘捕。被告昨天在法庭承認一項「要約提供已應用虛假商品說明的服務」罪，案件押後至本月底判刑。 現年二十六歲被告梁浚豪，在觀塘法院承認去年四月十三日在將軍澳政府綜合大樓二樓提供虛假商品說明的服務。案情指，海關去年二月接獲巿民投訴，指被告在坑口區內音樂學校以及糖水店門口張貼宣傳海報，訛稱自己為港隊成員，又在名片以及社交網站上作出類似的虛假陳述。 海關向香港羽毛球總會調查，發現被告並非港隊成...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
廣州童被斬手腕疑涉家人債務
金錢糾紛何須傷及無辜稚子。廣州一名七歲學童昨日上學途中遇襲，右手腕被斬斷，兇徒更帶同斷肢逃走，警方接報後派出大批警員、多隻警犬，搜捕疑兇、搜索斷肢，幸終尋回斷肢重新接駁手術；而警方亦火速偵破案件，拘捕兩名疑犯，初步相信案件涉及債務問題。 事發在昨清晨約七時三十分，男童母親拖着兒子上學，途經廣州市海珠區橋南新街時，一向迎面而來的男子向婦人雙眼噴潑藥物，強行拉男童，再揮刀斬斷其右手腕，且帶同斷肢逃離現場，整個行兇過程不足二十秒。 警方接報到場，先將該對母子送院救治，再封鎖現場蒐證調查，廣州市公安亦派大批警員搜捕在逃疑兇，並動用警犬協助搜索斷肢。到下午約一時，警方終尋獲斷...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
太陽神月亮女神 鑽石耳環盛惠4.7億
一對分別以希臘神話「太陽神阿波羅」、「月亮女神阿提蜜斯」命名的粉藍色、粉紅色梨形鑽石耳環，周二以瑞士日內瓦一個拍賣會內，兩隻耳環合共以五千七百四十萬美元 （約四億四千七百萬港元）成交。該對耳環是分開出售，其中由無瑕粉藍鑽石鑲成的「阿波羅」重十四點五四卡，它是史上拍出最大艷彩等級鑽石；而「阿提蜜斯」則重十六卡，它是全球「化學純淨度」數一數二高的鑽石；據悉，該對耳環由一名匿名亞洲買家投得。
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
河畔花園呎價16208元
二手再錄用家入市個案，美聯高級分區營業經理陸學恩表示，沙田河畔花園D座高層2室，面積約為269方呎，2房間隔，望河景，以約436萬元成交，呎價約為16208元。買家為一名用家，原業主於14年以約293...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
杜指瀉372點 恐慌指數飆 特朗普危機 震盪華爾街
美國總統特朗普身陷上任以來最嚴重的政治危機，連帶華爾街股市早段亦急跌，杜指一度大挫289點，見20692點，納指亦曾跌117點；美匯指數跌穿98點，為特朗普當選後半年以來新低。俗稱美股「恐慌指數」的標普VIX波動率指數，連續17日低於11點後，昨大幅回升至逾13點。 特朗普政治危機問題，拖累美股三大指數大跌，截至今晨四時，杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20606點，跌372點；標準普爾500指數收報2357，跌43點。科技股納斯達克指數收報6011點，跌158點；滙控（005）美國預託證價格報67.11港元，較香港收市價跌1.59港元；中移動（941）美國預託證價格...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
熱刺風流波 和局有李
熱刺上場英超擊退曼聯鎖定亞軍，完美告別白鹿徑主場後，射手哈利卡尼坦言可以鬆一口氣，今晚聯賽的戰意或會鬆懈。加上對手李斯特城主場威力一向有保證，對賽成績又不相伯仲，故今仗不妨博逾三倍和。 （now621台、LeSports HK App周五凌晨2:45直播） 上仗2:1打敗曼聯後，熱刺今季篤定以亞軍身份衝線，餘下兩輪已經無關痛癢。首席前鋒哈利卡尼也視球季已結束無異，表示滿意今季成績︰「己隊努力一整季後，取得聯賽亞軍已經相當理想，將會好好享受最後兩輪聯賽。」再者，熱刺英超近期客戰成績不算彪炳，近七次遠征只得三勝兩和兩負，而且哈利卡尼今季廿二個聯賽入球，只有五球於客場取得...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
三缸入門 Countryman好玩新指標
新一代MINI Countryman入門Cooper版配用1.5公升三汽缸Turbo引擎，具備輕巧、好力、慳油和牌費便宜等多項優點，加上闊落空間、豐富配套和三十二萬多元價錢，可說是近期歐洲五座玩樂車「...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
洪永城稱年初醞釀分手 唐詩詠灑淚 否認有新歡
洪永城與唐詩詠拍拖兩年多，前晚在社交網宣佈「分訊」，洪永城昨親自開腔回應分手感受，稱兩人只因性格不合，今年初已醞釀分手，與結婚及「第三者」等傳聞無關；他又力證詩詠仍是單身，拒信女方已另結新歡。唐詩詠昨...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——「解放」閒置地 一錯不能再錯
眾多空置校舍長期「曬太陽」，審計署年前調查後發表報告，批評教育局有地卻閒置不用，實在浪費，而立法會政府帳目委員會經審議後，以「極度遺憾，並認為不可接受」等強烈字眼，狠批教育局、地政總署等部門在識別、分配與處理未歸還空置校舍態度散漫，迫教育局承認不足，急急做事。昨天規劃署公佈，確定一百八十三所空置校舍用地的長遠用途，部份將改變規劃並用於興建住宅，反映各部門知錯能改，但不能推一下才動一動，各部門要積極研究「解放」其他閒置公共設施、棕地、生態價值低郊野公園等，為土地供應打開缺口。 樓價長升長有，市民上樓難上加難，根源在於土地缺乏，但其實並非無地可用，只是官僚「歎慢板」，對一些潛在...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
賀賢起孖順勢捧盃
昨晚有兩場盃賽，結果法國賽馬會盃由「順勢寶」奪得，練者賀賢另贏「勝利仔」梅開二度；而法國五月盃則由時廄「育馬妙星」勝出。至於方嘉柏憑「澤心星」及「愛樂寶」起孖，為後駒取得連捷的田泰安，最終後上成為騎師...
2017-05-18
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6