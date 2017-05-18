 Advertisement
  • 2017年5月18日 星期四
  • 25º
  • 83%
熱門： WannaCry周浩鼎于素秋譚仔羅嘉瑞

日報新聞 > 國際

﻿太陽神月亮女神 鑽石耳環盛惠4.7億

2017-05-18 列印
        一對分別以希臘神話「太陽神阿波羅」、「月亮女神阿提蜜斯」命名的粉藍色、粉紅色梨形鑽石耳環，周二以瑞士日內瓦一個拍賣會內，兩隻耳環合共以五千七百四十萬美元 （約四億四千七百萬港元）成交。該對耳環是分開出售，其中由無瑕粉藍鑽石鑲成的「阿波羅」重十四點五四卡，它是史上拍出最大艷彩等級鑽石；而「阿提蜜斯」則重十六卡，它是全球「化學純淨度」數一數二高的鑽石；據悉，該對耳環由一名匿名亞洲買家投得。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd