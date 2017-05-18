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﻿愈睇愈餓！美食融入時裝

2017-05-18 列印
　　士多啤梨蛋糕、薄餅、墨西哥卷是令不少人食指大動的平民美食，北卡羅來納州時裝設計師密爾茲發揮無窮創意，將平民美食融入裝修設計概念，創作出令人垂涎欲滴的服裝。密爾茲的作品包括墨西哥卷餅造型公主裝、幾可亂真的薄餅長裙、甚有女僕感覺的士多啤梨蛋糕裙等。

  密爾茲在社交網站公開其作品後掀起不少回響；有網民稱當不餓時，其作品是賞心悅目，但肚餓時會愈看愈餓。
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