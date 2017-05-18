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﻿BBC主播驅博上鏡女變胸襲

2017-05-18 列印
　　電視台記者在戶外直播時，不時會有民眾特意站在受訪者附近「博上鏡」。英國廣播公司男主播布朗前日戶外訪問期間，一名身穿豹紋上衣、配黑色外套的金髮女子闖入鏡頭，並在鏡頭前講話，布朗驅趕對方時，詎料右手不偏不倚按在女方胸部上，金髮女登時勃然大怒，用手打布朗肩膀一下後離開現場。布朗事後在社交網站Twitter解釋，表示當時只是試圖減少外在干擾，強調當時只是無心之失。
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