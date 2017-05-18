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﻿四腳機械人 救災派用場

2017-05-18 列印
        東京工業大學機械物理工學副教授遠藤玄領導的研究團隊，開發出一款輕量四足步行機械人TITAN-XIII，該款機械採用特殊化學纖維、碳纖材料，立體打印方式製造，以降低其重量。它在平地行駛試驗中，每秒可前進一百四十厘米，與一般人步速無異；同時，機械人重心較低，令它可平穩行走，不易翻倒。據悉，每個人TITAN-XIII製造成本約二百萬日圓（約十三萬八千港元），團隊希望它將來可用於救災工作。
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