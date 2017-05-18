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﻿英女皇首肯　哈里年內訂婚

2017-05-18 列印
　　英國皇位第五承繼人哈里王子去年與美國影星梅根擦出愛火花，二人迅即陷入熱戀，經常形影不離。當地傳媒報道，哈里已決定與梅根訂婚，早前更徵求祖母英女皇伊利沙白二世意見，女皇首肯答允，二人或在今年內舉行訂婚儀式。

　　三十二歲的「壞孩子」哈里，自與年長三歲的梅根譜出姐弟戀後，整個人變得成熟，二人經常形影不離，早前更結伴到牙買加，出席哈里好友婚禮。英國傳媒引述皇室消息報道，哈里為迎娶梅根一事徵求祖母意見，英女皇向來疼愛哈里，欣然允許梅根成為皇室成員。

　　消息稱，哈里王子可能趁九月出席勇士不敗運動會時向梅根求婚，二人或在今年內舉行訂婚儀式。而梅根亦為下嫁哈里作準備，除關閉個人網誌、停止更新社交網站專頁外，更計劃合約屆滿後退出演藝圈，全心投入皇室生活。
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