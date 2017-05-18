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﻿文在寅擬重啟板門店熱線

2017-05-18 列印
　　韓國總統文在寅競選時，曾表示願在適當時機與北韓領導人金正恩對話。統一部發言人昨表示，首爾當局政府一直認為，兩韓保持對話溝通，能確保韓朝關係穩定發展；文在寅政府計劃恢復去年二月隨開城工業園區關閉而中斷的的板門店熱線電話，並重開板門店聯絡事務所，惟朝方暫無回應，統一部聯絡官員每天均在板門店嘗試聯絡朝方。而競選時擔任文在寅外交特別助理的韓國北韓大學院大學對外副校長梁茂進指，重開板門店熱線只是恢復兩韓對話的開端，新政府稍後會公佈連串改善韓朝關係的政策方案。
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