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﻿鰥夫尋最後拍攝妻子陌生人 Widower seeks stranger who took last photo of wife

2017-05-18 列印
　　A widower is appealing to help find the stranger who took the last photo of him and his wife together before she died.　BBC

　　(英國)一個鰥夫呼籲公眾幫助尋找一個陌生人，這個陌生人在他的妻子死前，拍攝了他們夫妻倆的最後合照。　英國廣播公司
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