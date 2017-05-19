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﻿92卡心形巨鑽 盛惠1.03億！

2017-05-19 列印
        全球最大心形鑽石、重逾九十二卡的La Legende，周三在瑞士日內瓦一個拍賣會內，以一千三百三十萬美元（約一億三百萬港元）成交，打破一顆五十六卡心型鑽石，在二○一一年締造的一千零九十萬美元（約八千五百萬港元）成交紀錄，但仍低於原來估價最多六百七十萬美元（約五千二百萬港元）。La Legende由法國著名珠寶商Boehmer & Bassenge設計，它是鑲嵌在一條珍珠頸鏈上，份外顯得明亮。
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