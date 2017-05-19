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﻿荷蘭國王做機長 微服飛行載客

2017-05-19 列印
　　荷蘭國王威廉亞歷山雖是一國之君，但熱愛飛行，過去二十一年來，他不論身份是儲君或國君，每月均會隱姓埋名擔任民航機副機長兩次，將乘客安全送往目的地。當地傳媒報道，威廉亞歷山現時只是駕駛荷蘭皇家航空小型客機，但相關航線稍後會改用波音737客機，故他今夏將要學習駕駛該款飛機，並希望終有天能駕駛波音747客機。威廉亞歷山說，執勤時大部份乘客均認不出他，只有少數人聆聽機艙廣播時認出他。
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