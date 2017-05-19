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﻿迷你沙皮狗啫喱 超逼真！

2017-05-19 列印
　　 啫喱是兒童喜愛的甜品，不過泰國巴吞他尼府一間甜品店推出的啫喱，卻令人不忍吞下肚。該甜品店早前推出一款迷你沙皮狗椰子啫喱，啫喱造型是一隻靜靜趴在地上睡覺的小狗，但沙皮狗皺摺或紋路都非常真實，推出後即時引起騷動，吸引顧客專程前往購買，令每隻售二十五泰銖（約六港元）沙皮狗啫喱經常售罄。雖然不少網民大讚該款啫喱很有創意，沙皮狗亦迫真可愛；但亦有人認為它過於迫真、不忍心食它。
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