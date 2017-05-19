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﻿雷射滅蚊機械人 一秒「處決」30隻

2017-05-19 列印
　　炎夏將至，又是蚊蟲滋生的旺季，蚊子不但叮咬人，牠飛行時發出的聲音亦令不少人睡不着覺。深圳一款雷射滅蚊機械人，號稱一秒可「處決」三十至四十隻蚊。

　　該公司指，機械人採用自行研發的高精度雷射雷達，以同步定位與地圖構建演算法定位導航，可從複雜環境背景下，探測、識別、動態跟蹤及鎖定蚊、蒼蠅、蝗蟲、蟑螂等多種微細目標，再用雷射殲滅對方。
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