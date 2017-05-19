﻿FBI前局長獲委重任 專責調查「通俄」案

美國總統特朗普競選團隊涉嫌「通俄」風波愈演愈烈，美司法部宣佈委任聯邦調查局前局長米勒為特別檢察官，專責領導「通俄」調查工作，以釐清特朗普競選團隊是否有人私通俄羅斯。白宮發表則聲明，相信有關調查可還特朗普團隊清白。 司法部周三宣佈七十二歲的米勒擔任特別檢察官，專責特朗普競選團隊懷疑私通俄國、俄國涉嫌干預美國大選事宜。米勒曾在共和黨前總統喬治布殊、民主黨前總統奧巴馬任內，領導聯調局長達十二年，故深得兩黨信賴。



特別檢察官職權範圍，不僅局限於特朗普團隊與俄國關係，還會調查過程中所衍生問題，包括科米被革職、特朗普涉向俄國洩密、特朗普有否向科米施壓試圖妨礙或影響調查工作等。



白宮：可還團隊清白



米勒發表聲明，表示樂意接受任命，將會盡最大努力完成調查工作。白宮發表則聲明，相信有關調查可還特朗普團隊清白。



特朗普周三在康涅狄格州出席海岸防衞學院畢業典禮時，向一眾學員大吐苦水，形容自己是史上遇到最不公平對待的政治家，尤其遭傳媒針對，但他勉勵學員切勿放棄，不要退縮。