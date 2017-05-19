 Advertisement
  • 2017年5月19日 星期五
  • 24º
  • 80%
熱門： 日出康城 唐詩詠 周浩鼎 WannaCry鷹君

日報新聞 > 國際

﻿特朗普效應 500富豪身家蒸發350億美元

2017-05-19 列印
　　美國傳媒接連揭發總統特朗普向俄國披露高度機密情報、要求聯調局時任局長科米停止調查前國家安全顧問弗林，消息不但震撼美國政壇，更導致環球股市動盪，令全球首五百名富豪身家一日內蒸發三百五十億美元。

　　特朗普引發的政治風波導致造成美股三大指數大跌，全球股市亦受牽連，令全球首五百名富豪一日內蒸發三百五十億美元（約二千七百三十億港元）資產；其中，微軟股價下跌百分之二點八，創辦人比爾蓋茲損失約十億美元（約七十八億港元）；亞馬遜股價亦下滑， 創辦人貝佐斯蒸發十七億美元（約一百三十二億六千萬）身家。

　　但損失最嚴重者，是社交網站facebook創辦人朱克柏格，受這場政治騷動影響，facebook股價下挫百分之三點三 ，財產一口氣縮水二十億美元（約一百五十六億港元）。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd