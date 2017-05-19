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﻿時代廣場車剷行人路 最少奪一命

2017-05-19 列印
■事發在當地時間周四午飯時間，一輛私家車突然剷上行人路。網上圖片
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　　紐約時代廣場有私家車剷上行人路，造成至少一死十九人受傷。

19途人受傷

  事發在當地時間周四午飯時間，一輛私家車突然剷上行人路，有途人被汽車撞倒；紐約消防在twitter發佈，意外中至少十九人受傷，一人當場死亡。肆事汽車一邊車身擱於行人路的防撞柱上，車頭冒出白煙。警員及消防員接報趕到，並且封鎖現場，警方拘捕一名司機。當地傳媒報道，當局初步調查，事件不涉及恐怖襲擊。

　　紐約州長科莫和紐約市市長白思豪前往事發現場了解情況，白宮亦在twitter發佈消息，總統特朗普已獲悉時代廣場的意外，將會繼續了解事態發展。



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