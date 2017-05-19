 Advertisement
  • 2017年5月19日 星期五
  • 24º
  • 80%
熱門： 日出康城 唐詩詠 周浩鼎 WannaCry鷹君

日報新聞 > 國際

﻿真子公主嫁平民將失皇族身份 Princess Mako to lose royal status by marrying commoner

2017-05-19 列印
　　Japan's imperial law requires a princess to leave the royal family after marrying a commoner. Princess Mako and Kei Komuro met in 2012 at a restaurant, when they were both studying at the International Christian University in Tokyo.　BBC

　　日本《皇室典範》規定，公主下嫁給平民後須脫離皇籍。真子公主與小室圭就讀國際基督教大學時，於二○一二年在一間餐廳邂逅。　英國廣播公司
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd