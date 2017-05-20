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﻿「多啦A夢號」首航 機尾化身「隨意門」

2017-05-20 列印
        日本航空「多啦A夢號」客機，周四首次飛行北京至東京羽田機場航線。航空公司特意在首都國際機場舉行出發儀式，多啦A夢親自到場歡送該航班乘客。型號為波音七八七的「多啦A夢號」，不但機身畫有哆啦A夢、東京晴空塔圖案，航空公司更將接近機尾的艙門塗裝成「隨意門」。帶同兩名年幼子女遊日的乘客表示，購票時不知自己會坐「多啦A夢號」，一對子女在機場看見多啦A夢，並與對方合照，感到十分雀躍。
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