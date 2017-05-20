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﻿凱特胞妹 周六下嫁金融才俊

2017-05-20 列印
　　　英國劍橋公爵夫人凱特胞妹皮帕，今日在家鄉伯克郡的聖馬可教堂大婚，下嫁金融才俊馬修斯。據悉，二人婚禮以蘇格蘭為主題，皮帕一對外甥仔女喬治王子、夏洛特公主擔任花仔花女，而皮帕身披的嫁衣，則是出自著名時裝設計師蘇珊娜內維爾；多名皇室人員已答允出席婚禮，包括皇位第五承繼人哈里王子及其明星女友梅根。聖馬可教堂是一座十二世紀的建築物，哥德式彩繪玻璃窗、沉穩木椅是教堂一大特色，它亦是不少皇室成員參加聖誕彌撒的地方。
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