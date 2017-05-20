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﻿巴斯奇亞遺作 8.9億成交破紀錄

2017-05-20 列印
　　美國已故畫家巴斯奇亞一九八二年創作、以塗鴉手法畫出抽象人面的作品《無題》，周四在紐約一個拍賣會以一億一千五百萬美元（約八億九千七百萬港元）成交，創下巴斯奇亞作品歷來最高成交紀錄。以天價投得該畫的買家，是日本網上成衣店ZOZOTOWN創辦人、著名藝術收藏家前澤友作。他表示，稍後會將該畫借予各國美術館展出，最終收藏在千葉縣私人美術館內。
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