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﻿時代廣場車禍疑犯 曾吸食大麻

2017-05-20 列印
　　美國紐約時代廣場發生汽車衝上行人路事件，釀成一死二十三傷，警方當場拘捕涉事司機，並證實疑犯是一名退役海軍，他聲稱以撞死途人方式，讓警員鳴槍擊斃他。

　　事發在中午時分，二十六歲疑犯羅哈斯驅車駛至時代廣場附近街道，高速衝過三個街口，多名途人應聲倒下，汽車直至撞到防撞路柱才停下。羅哈斯事後爬出車廂企圖逃走，但被多名途人合力制服。

　　當局接報後派出多輛救護車到場將傷者送院救治，其中一名十八歲少女傷重不治，另有二十三名傷者需要留醫。

　　當局初步認為，事件並非恐怖襲擊，疑犯羅哈斯是一名退役海軍，有醉酒駕駛、刑事恐嚇紀錄。據報，事發前羅哈斯曾吸食合成大麻，導致出現幻覺；亦有消息指，他被捕時聲稱，希望以撞死途人方式，讓警員鳴槍擊斃他。
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