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﻿特朗普稱查通俄乃「政治逼害」

2017-05-20 列印
　　美國司法部日前委任聯邦調查局前局長米勒為特別檢察官，領導調查總統特朗普陣營涉嫌通俄事件，特朗普周四批評調查工作是政治迫害，只會分化國家，強調其陣營並無勾結俄羅斯。

　　特朗普在司法部周三公佈任命後，一度表示相信米勒會還他個人及團隊清白；但他周四勿然在社交網站twitter發文批評司法部行動，直指調查工作是美國歷史上對政客的最嚴重政治迫害。

　　特朗普之後在白宮與哥倫比亞總統桑托斯會面，再度回應事件，認為特別檢察官的調查工作只會分化國家；又稱，聯調局前局長科米是不受歡迎人物，他個人更深信解僱決定會得到共和民主兩黨支持。

　　他強調，其陣營並無勾結俄羅斯，且否認曾要求科米中止調查前國家安全顧問弗林。
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