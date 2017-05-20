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﻿瑞典檢方終止調查阿桑奇

2017-05-20 列印
　　瑞典檢察機關昨突然宣布，終止維基解密創辦人阿桑奇涉嫌強姦案調查工作。檢察機關發表聲明，首席檢察官鑑於當局已盡力調查案件，並相信無法執行拘捕令逮捕阿桑奇，檢方決定終止該調查工作並撤銷拘捕令；但檢方強調，若阿桑奇在二○二○年案件法定追訴期屆滿前返回瑞典，檢方可重新調查案件。藏身厄瓜多爾駐倫敦大使館近五年的阿桑奇並無回應，其代表律師形容中止調查是是阿桑奇的勝利。
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