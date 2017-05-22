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﻿誤踩婚紗裙襬 喬治遭凱特鬧喊

2017-05-22 列印
        英國王妃凱特胞妹皮帕的婚禮出現小插曲，擔任花童的喬治小王子，因為踩在皮帕婚紗裙襬上，而遭凱特拉開，並出言薄責，令到喬治當堂眼泛淚光。可愛的喬治小王子和夏洛特小公主，齊齊為姨母皮帕當花童及伴娘。網上流傳短片顯示，當一對新人步出時，活潑好動的喬治和夏洛特踩中姨母的婚紗裙襬，凱特馬上把這對子女拉開。隨後凱特在旁出言輕責，令喬治眼泛淚光，好像哭起來。凱特之後出手安撫兒子，試圖令他冷靜下來，但喬治依然擺出一副備受委屈的樣子，顯然情緒並未平復。
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