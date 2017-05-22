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﻿雙鯨出海

2017-05-22 列印
　　澳洲雪梨最佳賞鯨季節剛開始，罕見的雙鯨出海場面已在一星期內出現兩次！旅遊公司「Whale Watching Sydney」近日上載相片，近一星期內出發到雪梨海港的多個賞鯨團中，有兩團旅客不但可目睹座頭鯨出沒，更遇上有兩條鯨魚一同躍出水面的「Double breach」奇景，相當罕見。其中一名隨團攝影師指，此奇景在賞鯨季節一般只會出現兩次，指今次拍下的照片，是他在雪梨港口工作十年來最出色的雙鯨照。
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