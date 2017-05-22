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﻿湯漢斯發tweet逐違泊車

2017-05-22 列印
　　美國紐約曼克頓路邊一部私家車的擋風玻璃上夾了一堆罰款告票，顯然是違例泊車，連路過的奧斯卡金像影帝湯漢斯也看不過眼，為催促車主趕快把車子駛走，於是拍下照片放上Twitter，並發文說：「先生，快駛開車子！漢斯留字」。不到兩個小時，紐約市警察部門發言人唐納德回覆貼文，詢問該輛車停泊的位置。警方消息人士其後透露，當局查了車牌號碼後，發現該車目前沒有未繳的罰款，車主可能已上網繳交罰款，不過沒有清理罰款告票，車主最終亦把車子駛走。
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