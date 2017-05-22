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﻿首次外訪 特朗普獲沙特國王親迎

2017-05-22 列印
　　美國總統特朗普在上周六展開上任後首次外訪，在九天中東歐洲訪問中的首站沙特阿拉伯，跟國王薩勒曼舉行雙邊會談。隨行的美國第一夫人梅拉尼婭和第一女兒伊萬卡都沒有入鄉隨俗，未有戴上頭巾。但前總統奧巴馬夫人米歇爾兩年前出訪沙特時，也沒有戴頭巾，當時卻被特朗普批評指她侮辱沙特人。

　　白宮急忙回應指，梅拉尼婭和伊萬卡不戴頭巾，是因為無人要求她們這樣做。梅拉尼婭和伊萬卡亦有遵照當地嚴格的衣着傳統，穿上長袖衫和長裙，避免露出四肢，只是沒有戴頭巾。在訪問首日，美國總統特朗普與沙特阿拉伯國王薩勒曼簽署多項軍事及經濟合作協議，包括美國向沙特出售逾千億美元軍備，協助沙特應對伊朗的威脅。
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