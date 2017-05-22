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﻿魯哈尼成功連任伊朗總統

2017-05-22 列印
　　伊朗改革派總統魯哈尼在大選中取得壓倒性勝利，成功連任後發表勝利演說，保證他的政府會遠離暴力及極端主義，繼續實行開放政策，讓伊朗與國際社會融合，以及讓人民享有他們所渴求的自由。雖然美國總統特朗普的政府猛烈批評西方國家與伊朗所締結的核子協議，但國務卿蒂勒森暗示，他會在適當時候與伊朗外長對話。

　　在首都德黑蘭市中心，數以千計的民眾上街慶祝魯哈尼連任，有年輕人高呼「我們愛你魯哈尼，我們支持你。」
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