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日報新聞 > 國際

﻿南非男人遊行反對虐待婦孺 South African men march against abuse of women and children

2017-05-22 列印
　　Hundreds of protesters, most of them men, have marched in the South African capital, Pretoria, over rising levels of violence against women and children.　BBC

　　數以百計的示威者（大部份為男性）在南非首都比勒陀尼亞遊行，抗議針對婦孺的暴力增加。　

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