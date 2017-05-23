﻿特朗普訪以色列 商討以巴問題

美國總統特朗普結束在沙特阿拉伯的訪問後，周一早上轉抵以色列，首先在高度政治敏感的城市耶路撒冷與以國總統里夫林會面，稍後前往行政首都特拉維夫與總理內塔尼亞胡進行會談，討論達致以、巴持久和平的方法。



耶路撒冷是回教徒、基督徒和猶太教徒的聖城，定都問題一直引起爭議。特朗普將會參觀兩處標誌性地點，包括相信是耶穌基督被釘十字架、埋葬和升天的聖墓教堂，還有位於東耶路撒冷舊城區內祈禱熱門地點西牆（哭牆），成為歷來首位親臨哭牆的在任美國總統。特朗普出發前往中東前，哭牆的行程已引起爭議，連美國政府官員都不敢公開稱該處是屬於以色列的範圍。



特朗普今次只會在耶路撒冷逗留一個上午，下午便會轉赴特拉維夫與內塔尼亞胡會談。各方密切注視他會在中東問題上發表甚麼言論。