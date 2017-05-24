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﻿陳馮富珍告別演說　承認應對伊波拉反應慢

2017-05-24 列印
　　世界衞生組織昨選舉下任總幹事，即將卸任的陳馮富珍發表告別演說，她承認組織應對伊波拉疫情時反應太慢；但強調，領導世衞十年間推行連串改革，在研發新疫苗、應對多種疾病均取得大幅進展。

　　陳馮富珍即將結束十年任期，她周一在世衞周年年會內發表告別演說，感謝各界一直支持其工作。她表示，任內世界各地爆發過多次醫療緊急事件，承認組織在是二○一三年至一六年應對西非伊波拉疫情時，太遲確認病毒，導致疫情大爆發。

　　但強調，其任內世衞十年間推行連串改革，不但研製出全球首隻伊波拉疫苗，在研發人人均易於負擔新疫苗、對付病原體工作；應對HIV病毒、肺結核、瘧疾、熱帶疾病等多種疾病，均取得大幅進展。

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