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﻿神秘買家搶購超巨祖母綠礦石

2017-05-25 列印
        巴西東北部巴伊亞州平多巴蘇鎮一個礦區，上月開採出一塊巨型祖母綠礦石，巨型礦石高約四點三呎、重逾六百磅，甫出土便由匿名買家收購，但買賣雙方並無披露交易金額。據悉，今次是該礦區開採出歷來第二大祖母綠礦石，另一塊巨型礦石在二○○一年出土，其重量較上月出土的巨型礦石重四十四磅，礦場最終以超過三億美元（二十三億四千萬港元）出售礦石。
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