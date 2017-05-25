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﻿凱特撿地上車厘茄吃

2017-05-25 列印
　　英女皇、皇夫菲臘親王、愛德華王子、劍橋公爵夫人凱特等英國皇室成員，周一出席英國皇家園藝協會主辦的切爾西花展，凱特穿上一襲高雅的綠色花裙，參觀期間遇上英國廣播公司電台節目主持人埃文斯，從對方手上接過一粒車厘茄時不慎掉地，她卻隨即撿起來吃，毫不介意，並且大讚鮮甜美味。她表示，閒時會與喬治王子、夏洛特公主一同享受園藝樂趣。
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